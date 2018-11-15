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كيت ميدلتون وميجان ماركل تتنافسان على أجمل إطلالة عيد ميلاد الأمير تشارلز

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:36 م
كيت ميدلتون و ميجان
كيت ميدلتون و ميجان ميركل
رشا عوني
في حفل ملكي مميز للإحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز أمير ويلز ليلة أمس، حضر مجموعة كبيرة من الأمراء والأميرات حول العالم إحتفالية عيد ميلاده الـ70، وتجمع الحضور في مأدبة عشاء كبيرة أقامتها الملكة إليزابيث لابنها الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا.

وتألقت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج وميجان ميركل دوقة ساسكس في إطلالات مميزة ليلة أمس في الاحتفالية، والتقطت عدسات المصورين لقطات لهما بداخل السيارات برفقة أزواجهن الأميرين ويليام وهاري، أثناء ذهابهما إلى قصر باكنجهام.

وفي لقطة مميزة، ظهرت كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام وهي ترتدي فستان باللون "البينك" بكتف واحد، مع تسريحة شعر مميزة تظره بها لأول مرة، واختارت مكياج زادها جمالًا، مع زوج من أقراط الماس.

والتقطت صورة لميجان ميركل زوجة الأمير هاري بداخل السيارة تظهر فيها بمكياج بسيط وأقراط الماس، مع تسريحة شعر بسيطة، لتنافس كيت في إطلالتها.
كيت ميدلتون وميجان ماركل تتنافسان على أجمل إطلالة عيد ميلاد الأمير تشارلز
كيت ميدلتون وميجان ماركل تتنافسان على أجمل إطلالة عيد ميلاد الأمير تشارلز
كيت ميدلتون وميجان ماركل تتنافسان على أجمل إطلالة عيد ميلاد الأمير تشارلز
كيت ميدلتون وميجان ماركل تتنافسان على أجمل إطلالة عيد ميلاد الأمير تشارلز
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