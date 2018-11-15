جمال فؤاد يتعاقد علي بطولة فيلم باب البحر

تعاقد مؤخرًا الفنان جمال فؤاد علي بطوله فيلم «باب البحر» والذى المقرر ان يتم البدء في تصويره قريبًا بعد الاستقرار على المشاركين معه في الفيلم.



وفي نفس السياق ينتظر الفنان جمال فؤاد ألبومه الجديد الذي يطرح في الأسواق خلال أيام ، والذي يحمل اسمه «مملكة الحب» والذي تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين.



ولم يكن «باب البحر» اول البطولات أو الأعمال الفنية للفنان جمال فؤاد ، حيث ان له مشاركات متنوعه كثيره سواء في السينما او المسرح، فضلًا عن البومات أخرى، حيث أشاد عدد كبير من النقاد بأدواره كممثل شامل ومتنوع، وانه اول منتج منذ فتره طوليه يقوم بالتمثيل بحرفية عالية.



يذكر أن آخر أعمال الفنان جمال فؤاد مسرحيه «ما تيجي ندن في مالطا»، حيث يناقش العرض فكره التمسك بالعادات والتقاليد المصرية، واهميتها في نشر القيم والأخلاق في مجتمعنا، وذلك بطريقه كوميدية ساخرة، وابطال مسرحيه «ما تيجي ندن في مالطا» بطولة جمال فؤاد، وصلاح خليفة، وشمس الأصيل، ومحمد الباز، ورجب حامد، ومحمود سلامه، ويحيى المصري، من إعداد وإخراج هاني بدوى.‏‏