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حوادث

ضبط 220 كيلو لحوم فاسدة في المنيا

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ايمن رياض
ضبط رجال مديرية الطب البيطرى بالمنيا، بالتنسيق مع مباحث التموين، 220 كيلو من اللحوم الفاسدة قبل تداولها وبيعها في الأسواق للمواطنين.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بإشراف مديرية الطب البيطري، اليوم الخميس، في مركز أبوقرقاص، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، حررت- خلال الحملة- 5 محاضر بإجمالى 220 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، مشيرًا إلى انه تمت مصادرة كافة المضبوطات واعدامها وفقًا للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأكد مدير الطب البيطرى، استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة؛ للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والقضاء على الغش التجارى حرصا على الصالح العام.
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