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فن

في عيد ميلادها الـ 45.. تعرف على عدد زيجات الفنانة أميرة العايدي

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:41 م
صدى البلد
نورا نبيل
تحتفل اليوم الفنانة اميرة العايدي بعيد ميلادها حيث أكملت اليوم عامها الـ45 ،لأنها من مواليد 15 نوفمبر 1973 وبدأت مشوارها الفني عام 1992 .

اميرة العايدي لم تدرس التمثيل ولكنها تخرجت فى كلية الحقوق وبدأت مشوارها من خلال فيلم الشجعان وشاركت في بطولة العديد من الافلام والمسلسلات.

اميرة العايدي تزوجت مرتين الاولى من الفنان الراحل وائل نور لكنها انفصلت عنه بعد أن انجبت منه ولدين ثم تزوجت من رجل اعمال مقيم خارج مصر.
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