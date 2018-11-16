أمين الفتوى يوضح حكم إهداء الصلاة على النبي للميت

قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك آراء فى الأعمال التى تصل إلى الميت حيث فسر أهل العلم الولد الصالح فى حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" بأنه من الممكن أن يكون زوج أو ابن أو أخ فالدعاء واصل اليه.



وأضاف الوردانى، فى إجابته على سؤال « هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز إهداء ثوابها للميت؟»، أنه يجوز أن تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ان تصلى تقول اللهم هب مثل صلاتي على حضرة النبي للميت فيصل هذا للميت.



وتابع قائلًا " أن العلماء يقولون أن جميع الأعمال بين القبول والرد إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول فى كل حال فالصلاة على النبي باب من أبواب الفتح والكرم والجود والدخول على الله من أوسع الأبواب.