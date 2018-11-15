قيامة ارطغرل يتصدر نسب المشاهدة في تركيا

نجح مسلسل قيامة ارطغرل في تصدر نسب المشاهدة في تركيا وذالك للإسبوع الرابع على التوالي وذلك وفقًا للقائمة التي يصدرها موقع gecce التركي حيث حصد على المركز الاول.



بينما جاء في المركز الثاني بقائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة تحدث ايها البحر الاسود وجاء بالمركز الثالث مسلسل لا يسمع الاطفال.



بينما جاء مسلسل المجتمع النفاث في المركز الرابع بهذه القائمة.