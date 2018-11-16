تعرف على أهمية وجبة الإفطار لمرضى السكري

أكدت بعض الدراسات الطبية الحديثة أهمية وجبة الإفطار لمرضى السكري من النمط الثانى، حيث يعتقد أنه من الخطأ إغفال هذه الوجبة الحيوية فى بداية يوم جديد، والتى من شأنها العمل على قطع فترة الصيام الطويلة التى يمر بها المريض بعد آخر وجبة تناولها، وهى وجبة "العشاء".



لذلك نصح الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة و التغذية العلاجية ، مرضي السكري بأهمية تناول وجبة الفطور و عدم إهمالها،واتباع النظام الغذائي المناسب الذي يساعد على تنظيم السكر في الدم.



وقدم خبير التغذية أساسيات وجبة الفطور لمرضى السكري التي لابد أن تحتوي الوجبة على مصادر البروتينات والكربوهيدرات والدهون غير المشبعة الصحية، ومن أفضل الخيارات ما يلي:



-بيض بالخضار مثل السبانخ أو البروكلي.

-الحليب قليل الدسم أو حليب الصويا.

- زبادي خالي أو قليل الدسم مع الفواكه.

- الأفوكادو.

-المكسرات.

-زيت الزيتون .