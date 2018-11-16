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برلمان

برلمانى يحذر من فرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:10 ص
النائب عمرو الجوهري،
النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية
عبد الرحمن سرحان
تساءل النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، عما إذا كان هناك انخفاض في أسعار السيارات في 2019، وذلك بعد إلغاء الضريبة الجمركية على السيارات الأوروبية، بحلول العام المقبل.

وطالب "الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بعدم فرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة من الخارج، تعويضًا للفاقد الذي ستتعرضه له مصر بعد إلغاء الضريبة الجمركية، لأن هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة أسعار السيارات وليس العكس.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن سوق السيارات يسيطر عليه مجموعة من الوكلاء، الذين تربطهم مصالح معينة، بفرض رسوم على السيارات، مشيرًا إلى أن الرسوم الإضافية ستقضي على الميزات التي حصلت عليها السيارات الأوروبية.
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