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ثقافة

ثقافة الإسكندرية تناقش دور منظمات المجتمع المدني في التنمية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:57 م
صدى البلد
طارق موسى
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الفعاليات الثقافية والأدبية بفرع ثقافة الإسكندرية ففي بيت ثقافة 26 يوليو أقيمت محاضرة بعنوان " منظمات المجتمع المدنى ودورها فى خدمة المجتمع " ألقتها هدير عبد الحكيم ، تحدثت خلالها عن مفهوم منظمات المجتمع المدني ودورها في تنمية المجتمعات المحلية وتنفيذ البرامج التنموية.

وفي سياق متصل عقد قصر ثقافة الأنفوشي ندوة بعنوان " دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الثقافية" ألقاها المهندس محمد ماجد، ناقش خلالها تحقيق التنمية الثقافية موضحًا أن ذلك يأتي من خلال مواكبة التكنولوجيا وتدريب العاملين والإعتماد على البحث العلمي عند وضع الخطط كونه أحد الأساسيات في أي عمل تنموي.

و عقد نادي الأدب إجتماعه الأسبوعي وخلاله تم مناقشة أعمال الشاعرين عماد سالم وإيمان يوسف في حضور مجموعة من شعراء وأدباء الثغر.

بينما أقامت مكتبة الشلالات محاضرة لمناقشة كتاب" التلوث الإجتماعي والثقافي والوقاية منه " تأليف د. محمد يوسف، ناقشته الأخصائي الثقافي بالمكتبة، تحدثت خلالها عن أنواع التلوث وكيفية الحفاظ على البيئة، هذا إلى جانب ورشة فنية أقيمت بجمعية الإسكندرية للأيتام.
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