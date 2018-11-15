كابوس التغيير يلاحق المدربين فى الدورى والأهلى والزمالك خارج المقصلة

أصبح الدورى الممتاز لكرة القدم يمثل كابوسا حقيقيا لدى العديد من المدربين فى ظل حجم الإقالات والاستقالات التى تشهدها المسابقة فى الوقت الحالى ورحيل عدد كبير من المدربين بعد انتهاء 14 جولة حتى الأن من البطولة.



ودون على ماهر المدير الفنى لسموحة الحلقة الأخيرة من مسلسل المدربين الراحلين عن أنديتهم بعد أن أعلن عدم استكمال مهمته نتيجة خلافه مع مجلس الإدارة بعد أن أٌجبر على تغيير الطاقم الطبى وهو ما رفضه ماهر وأعلن رحيله من تدريب الفريق السكندرى .



والغريب فى ظاهرة المدربين خلال الموسم الكروى الحالى هو إن إقالة المدربين أو تقديم استقالتهم لا ترتبط بنتائج الفريق سواء كانت جيدة أو سلبية ، فرحل العديد من المدربين رغم نتائجهم الجيدة مع أنديتهم بينما رحل الآخرون بشكل طبيعى نتيجة سوء النتائج .



ويعد على ماهر مدرب سموحة واحدا من المدربين الذين رحلوا رغم نتائجهم الجيدة بعد أن نجح فى قيادة سموحة لاحتلال المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة ، وهو الامر نفسه بالنسبة لحسام حسن الذى أعلن استقالته من تدريب المصرى البورسعيدى رغم نتائجه المبهرة مع الفريق وقيادته للتأهل إلى الدور قبل النهائى من مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية .



وهو الأمر نفسه بالنسبة لمحمد عمر مع الاتحاد السكندرى والذى أعلنه رحيله من تدريب الفريق رغم التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة العربية على حساب الترجى التونسى العريق .



وأيضا علاء نبيل الذى أعلن استقالته من تدريب المقاولون العرب رغم الأداء والظهور المميز فى الدورى الممتاز ونجاحه فى تطوير مستوى عدد من اللاعبين وعلى رأسهم طاهر محمد طاهر الذى بات هدفا لكبار الكرة المصرية وعلى رأسهم الأهلى والزمالك .



وعلى الجانب الآخر رحل أيضا مجموعة من المدربين لسوء نتائجهم مع أنديتهم وعلى رأسهم طارق يحيى الذى رحل عن بتروجيت ،

والأرجنتينى لافولبى من بيراميدز وعماد سليمان من حرس الحدود والإسبانى دانيال من النجوم .



فى حين تولى حسام حسام بيراميدز بعد تركه للمصرى ، وتعاقد حرس الحدود مع طارق العشرى ، وعاد مؤمن سليمان ليتولى تدريب بتروجت وأصبح حلمى طولان مديرا فنيا للاتحاد السكندرى وحمل عماد النحاس مسئولية تدريب المقاولون العرب.



وأفلت الأهلى والزمالك من مقصلة تغيير المدربين حتى الآن فى ظل نجاح باتريس كارتيرون من قيادة الأهلى بشكل جيد وتحقيق مجموعة من النتائج الجيدة ، وكذلك الحال بالنسبة لكريستيان جروس مدرب الزمالك الذى نجح فى قيادة الأبيض إلى قمة مسابقة الدورى الممتاز وتقديم كرة قدم جيدة.

