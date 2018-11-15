تريلر dumbo يثير مشاعر الملايين بعد ساعات من طرحه ..فيديو

اثار تريلر فيلم dumbo مشاعر الملايين بسبب المشاهد المؤثرة التي تتضمنها بعد مرور ١٢ ساعة على طرحه بموقع يوتيوب .



وفيلم Dumbo هو اول فيلم واقعي لشخصية الفيل الكرتونية ،ومن المقرر طرحه شهر مارس ٢٠١٩.



وتدور قصة الفيلم حول هولت نجم السيرك الذى ذهب إلى الحرب وعندما عاد كان قد غيره بشكل رهيب، وقرر مالك السيرك ماكس ميديتشي أن يستأجره لرعاية دامبو، فيل حديث الولادة الذي جعلته أذنه الضخمة من الأسهم الضاحكة في فرقة السيرك المتعثرة، ولكن عندما يكتشف أولاد هولت أن دامبو يستطيع الطيران، فإنهم يقررون جعله نجما لامعا في عرض من عروض السيرك.



الفيلم من بطولة إيفا جرين، وكولين فاريل، ومايكل كيتون، وداني ديفيتو، وكميل ليميسويسكي، وآلان أركين، وجوزيف جات، وساندي مارتن، وشارون روني ، ومن إخراج تيم بيرتون، وتأليف إهرين كروجر.