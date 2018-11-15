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شعراوي: الدولة تعمل على بناء جسور الثقة بين المواطن والمحليات

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:41 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الدولة تعمل على بناء جسور الثقة بين المواطن والمحليات، وقد فكروا في بعض التغيرات في صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تلق صدى بالقدر الكافي من المواطنين، مضيفا أن مبادرة "صوتك مسموع" التي يرعاها رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تعمل على نطاق أوسع من خلال خط ساخن او ايميل رسمي.

وأكد شعراوي خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية أكسترا نيوز، أنه لم يتوقع الأستجابة السريعة من الجماهير، حيث حصدت المبادرة أكثر من 7 آلاف رسالة خلال الــ 10 أيام الأولى من المبادرة، وقد استطاعوا حل أكثر من 75% من المشاكل التي تواجه المواطنين.

وتابع، أن المواطنين قاموا بارسال صور وفيديو لبعض شكاوى الفساد داخل المحليات، إشغالات الطرق العامة و تراكم القمامة بالشوارع، مضيفا أنهم يقومون بممارسة المواطنين من ثم يبدأون في التعامل مع المشاكل وحلها على أرض الواقع خلال 24 ساعة.

ونوه وزير التنمية المحلية، إلي أنهم يقومون بالاتصال بالمواطنين أصحاب شكاوي المحليات للتأكد من حل مشكلته التي قام بالإبلاغ عنها، بالإضافة إلي باقي الشكاوى التي يقومون بتوثيق حلها بالفيديو.
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