أول ظهور للأميرة يوجيني وزوجها بعد شهر من زفافها .. صور

في حفل ملكي ضخم ليلة أمس، أقامت العائلة الملكية البريطانية احتفالًا بعيد ميلاد الأمير تشارلز "أمير ويلز" الـ70، حيث حضره افراد العائلة البريطانية، ومجموعة كبيرة من أمراء وملوك وأميرات العالم.



والتقطت عدسات المصورين لقطات مميزة للحضور أثناء توجههم إلى قاعة قصر باكنجهام بلندن لحضور حفل عيد الميلاد، ومأدبة العشاء التي أقامتها الملكة إليزابيث إحتفالًا بتشارلز.



وظهرت الأميرة يوجيني لأول مرة بعد زفافها بشهر واحد والذي عقد في 12 أكتوبر الماضي، حيث ظهرت ليلة أمس بشكل رسمي برفقة زوجها جاك بروكسبانك بداخل السيارة أثناء توجههما إلى القصر.



وتألقت يوجيني بإطلة رقيقة واختارت مكياج بسيط أظهر جمالها الطبيعي، كما اختارت تسريحة شعر بسيطة، مع فستان باللون الفيروزي.