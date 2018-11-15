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أخبار العالم

الشرطة الإسرائيلية تطالب السياح بمغادرة مواقعهم فورا

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:47 م
صدى البلد
عرفة البنداري
وجهت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، مناشدات عاجلة إلى السياح بمغادرة المواقع السياحية على الفور.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية طالبت السياح في صحراء النقب بضرورة المغادرة الفورية خشية حدوث فيضانات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر هطول أمطار غزيرة على العديد من المناطق في إسرائيل.
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