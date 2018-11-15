اختيار أستاذ بجامعة الفيوم عضوا بالمؤتمر الدولي لعلم المحيطات بإيطاليا

أعلنت جامعة الفيوم، عن اختيار الدكتور أحمد جابر شديد الأستاذ بكلية العلوم والنائب السابق لرئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، ضمن أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي لعلم المحيطات والعلوم البحرية والمقرر عقده بمدينة روما بإيطاليا خلال الفترة من 22 وحتى 23 يوليو 2019.



وصرح الدكتور أحمد جابر شديد، أن المؤتمر الدولي لعلم المحيطات والعلوم البحرية يتم عقده دوريًا ويضم عددًا من المتخصصين على مستوى دول العالم.



ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الأبحاث المتعلقة بمجالات علم المحيطات والعلوم والجيولوجيا البحرية والتغيرات المناخية وكذلك الشعاب المرجانية والتأثيرات البشرية على المحيطات والتلوث البحري والبيئات البحرية بالإضافة إلى التوجهات العلمية الحديثة مثل البيوتكنولوجي.