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محمود شعراوي: وضعنا شروطا لمسابقة أجمل مدينة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:56 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب إقامة مسابقة لأفضل مدينة، قرية وحي في الجمهورية، والتي قامت بها الوزارة وأسست شروطها بجوائز مالية بموافقة رئيس الوزراء.

وأضاف شعراوي خلال لقاء تلفزيوني مذاع علي فضائية إكسترا نيوز، أن المسابقة تقوم علي مستوي المحافظة ذاتها و بالإضافة لتصنيفها على مستوى الجمهورية، موضحا أن هناك لجنة من كافة الجهات سوف تقوم على أعمال التقييم للتأكيد على مدى شفافية المسابقة.

ونوه وزير التنمية المحلية، إلي أن الجائزة المالية التي تربحها المدينة سوف تنفق علي مشروعات قومية عديدة داخلها، حيث تنتهي أولي مراحل المسابقة يوم 25 ديسمبر.
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