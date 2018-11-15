الظلام يخيم على منطقة العمرانية الثانية بأكتوبر

أرسلت ميرنا ماجد أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى، برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع تشكو فيها من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناتجة عن تراكم أكوام القمامة بالحى 11 منطقة العمرانية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر.



وقالت القارئة في شكوى عبر صدى البلد إن الإضاءة منعدمة بشوارع المنطقة لعدم وجود أعمدة إنارة، مما يتسبب فى انتشار حوادث السرقة.



وأضافت أن القمامة تسبب في انتشار الكلاب الضالة، الأمر الذي يهدد الأطفال، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ جهاز المدينة عدة مرات وتم تقديم العديد من الشكاوى ولكن بلا رد.



وطالبت "ميرنا" من جهاز المدينة والجهات المسؤولة سرعة التعامل مع الأمر لتوفير حياة آدمية للسكان.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.

