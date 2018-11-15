ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

الظلام يخيم على منطقة العمرانية الثانية بأكتوبر

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:38 م
الظلام يحتل منطقة
الظلام يحتل منطقة العمرانية الثانية باكتوبر
كريم ناصر
أرسلت ميرنا ماجد أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى، برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع تشكو فيها من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناتجة عن تراكم أكوام القمامة بالحى 11 منطقة العمرانية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت القارئة في شكوى عبر صدى البلد إن الإضاءة منعدمة بشوارع المنطقة لعدم وجود أعمدة إنارة، مما يتسبب فى انتشار حوادث السرقة.

وأضافت أن القمامة تسبب في انتشار الكلاب الضالة، الأمر الذي يهدد الأطفال، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ جهاز المدينة عدة مرات وتم تقديم العديد من الشكاوى ولكن بلا رد.

وطالبت "ميرنا" من جهاز المدينة والجهات المسؤولة سرعة التعامل مع الأمر لتوفير حياة آدمية للسكان.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.
loading...

ترشيحاتنا

ميرور البريطانية توجه صدمة لنساء العالم .. اعرف السبب

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية

مصطفى بكري يروي تفاصيل عودة شاب للحياة بعد توقف قلبه 45 دقيقة

الكاف يحدد موعد مباريات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

مجلس الأهلي يتخذ قرارا بخصوص تعيين هشام حنفي نائبا لقطاع الناشئين

وفاة لاعب بدوري الدرجة الثالثة غرقا في النيل بسبب الكرة

كريستيانو رونالدو أنفق 35 ألف دولار في ربع ساعة على صديقته.. صور

سيول الكويت.. روايات الكويتيين عن جدعنة المصريين عند الشدة.. صور

كهربا يفرض شروطه على الزمالك من أجل البقاء

الشرطة الإسرائيلية تطالب السياح بمغادرة مواقعهم فورا

نجل جمال خاشقجي يعلن عن موعد ومكان عزاء والده

السيول في الكويت تجرف القبور ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

وزير الشباب يتقدم مسيرة لـ800 فتاة ..صور

وزير الشباب والرياضة يقود مسيرة للمشي بالأقصر.. صور

شاهد.. ميناء دمياط يستقبل اثنين من أحدث أوناش الحاويات في العالم

شاهد.. 50 صورة ترصد مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز الـ 70

فيديو

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية
الأرصاد تكشف حقيقة خطورة سيول الكويت على مصر..فيديو
مطار الكويت يغرق في مياه الأمطار.. وتوقف حركة الطيران.. فيديو
رمضان صبحى يقود منتخب مصر للتقدم على تونس بثنائية فى الشوط الأول .. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر صحفى لوزير الخارجية السعودى عادل الجبير

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟