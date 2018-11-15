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أهالى ميدان الصحة وشارع 12 بالمعادى يشكون من تراكم القمامة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:00 م
اهالى ميدان الصحة
اهالى ميدان الصحة وشارع 12 بالمعادى يشكون من تراكم القمامة
كريم ناصر
أرسل سكان ميدان الصحة وشارع 12 بالمعادى، لموقع صدى البلد، شكوى من انتشار الباعة الجائلين والروائح الكريهة الحشرات الناتجة عن تراكم أكوام القمامة.

قال حسين سليمان، أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى، إن شارع 12 أمام مدرستى "مصطفى كامل ومحمد فريد" يعانى من انتشار الباعة الجائلين والتعديات، ما يعرقل حركة السير بالشارع ويفسد المظهر الحضارى بالحى.

وأضافت هويدا جمال من السكان أن ميدان الصحة يعانى من انتشار أكوام القمامة ما ينشر الروائح الكريهة والحشرات.

وطالب القراء، مسئولي الحى بسرعة التعامل مع المشكلة وإصلاح الوضع لإعادة الحى لمظهره الحضارى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.
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