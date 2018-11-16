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مرأة

إليك رجيم الموز والماء الدافئ لإنقاص وزنك 3 كيلو في أسبوع

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:38 ص
صدى البلد
رنا عصمت
يحتوى الموز على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تبقى في الأمعاء لفترة طويلة، وتشعرك بالشبع لمدة أطول، وتعطي للجسم السعرات الحرارية اللازمة له بالتدريج.

وتحرق هذه السعرات الحرارية بإنتظام ولا تتخزن في الجسم وتتحول إلى دهون.

وقدم الدكتور أحمد صبري اسشتاري السمنة، والتغذية العلاجية، رجيم الموز والماء لإنقاص 3 كيلو من الوزن في أسبوع وإليكِ الوصفة ..

-ثلاث حبات من الموز
-ثلاث أكواب من الحليب خالي الدسم
-ماء

طريقة التحضير:
يتم تناول ثلاث حبات من الموز ذو الحجم المناسب يوميا مع شرب ثلاثة أكواب من الحليب خالي الدسم و الحرص على تقسيم ما سبق على الوجبات الثلاث الإفطار و الغداء و العشاء مع شرب كميات وفيرة من المياه بين هذه الوجبات.

ويعد الموز بصورة عامة يتميز بكونه يحتوي على تركيبة تجعل الإنسان عندما يقوم بتناوله يشعر بالشبع و الحليب سيقوم بمد الجسم بالبروتينات التي يحتاجها الجسم و هذه الطريقة تساعد الشخص على التخلص من كيلو جرام من الدهون في اليوم كما أنها ستخلص الجسم من الاضطرابات التي تصيب الجهاز الهضمي و التخلص من الانتفاخات لكن هذه الطريقة من الطرق القاسية لذلك فلا ينصح بتكرارها أكثر من اسبوع كل شهرين.
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