ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

احصلي على جسم مشدود مع وصفة دبس الرمان

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:39 ص
صدى البلد
رنا عصمت
ينصح الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة والتغذية العلاجية، بفوائد دبس الرمان التي يغفى عنها الأغلبية، لإنقاص الوزن وتقوية الجهاز المناعي والوقاية من الإصابة بالسرطان، مؤكدًا أن دبس الرمان يساعد بصورة فعالة على إنقاص الوزن.

طريقة استخدام دبس الرمان للتخسيس:
غلى أربع أكواب من عصير الرمان مع نصف كوب عصير ليمون مركز على النار و تركها تتبخر حتى تصبح كوبا واحدا ، ثم يترك ليبرد ويعبأ .

يعمل على تكسير وحرق الدهون المكدسة بالجسم بالإضافة إلى أنّه يمنع تكدّس وتخزين الدهون التي بالطعام، وذلك من خلال إضافة ملعقة من دبس الرمان على السلطة ويتم تناولها قبل وجبة الغداء وأخرى قبل العشاء، أو إضافة ملعقة طعام من الدبس على كوب ماء صباحًا كل يوم.
loading...

ترشيحاتنا

زكريا ناصف يفجر مفاجأة حول إعادة تشكيل لجنة للكرة بالأهلي.. فيديو

ننشر قائمة لاعبى الأهلي المشاركين فى النسخة الجديدة لدورى أبطال أفريقيا

مايا دياب بإطلالة جذابة بآخر جلسة تصوير

المحترفون فى الخارج لف وارجع تانى.. 7 نجوم على الطريق السريع للعودة الى مصر

تامر حسني: البدلة حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية

موجز البلد.. كشف لغز قتل خاشقجي.. سيول الكويت تجرف القبور.. موعد مباراة الأهلى والزمالك

شقيق الشهيد ساطع النعماني يكشف موعد وصول الجثمان إلى مصر.. فيديو

سمية الخشاب تكشف عن عمل سينمائي يجمعها بزوجها أحمد سعد.. فيديو

مقتل صيدلي مصري في السعودية بـ 7 طعنات في القلب.. فيديو

إليك رجيم الموز والماء الدافئ لإنقاص وزنك 3 كيلو في أسبوع

مقتل شخص وزوجته على يد مجهولين بالدقهلية

الخطيب يجري عملية جراحية في ألمانيا.. الاثنين المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب بإطلالة جذابة بآخر جلسة تصوير

صلاح يتألق فى مران المنتخب الرئيسي استعدادا لمباراة تونس غدا .. صور

شاهد.. جينيفر لوبيز ترتدى فستانا بسعر خيالي فى الدوحة

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

وزير الشباب يتقدم مسيرة لـ800 فتاة ..صور

فيديو

أمين لجنة الإفتاء: المتطرفين عايزين ينكدوا علينا ومنحتفلش بالمولد النبوي..فيديو
سمية الخشاب تكشف عن عمل سينمائي يجمعها بزوجها أحمد سعد.. فيديو
زكريا ناصف يفجر مفاجأة حول إعادة تشكيل لجنة للكرة بالأهلي.. فيديو
أحمد فهمي يبهر منى الشاذلى بألعاب سحرية على الهواء.. فيديو
موجز البلد.. كشف لغز قتل خاشقجي.. سيول الكويت تجرف القبور.. موعد مباراة الأهلى والزمالك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟