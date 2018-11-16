احصلي على جسم مشدود مع وصفة دبس الرمان

ينصح الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة والتغذية العلاجية، بفوائد دبس الرمان التي يغفى عنها الأغلبية، لإنقاص الوزن وتقوية الجهاز المناعي والوقاية من الإصابة بالسرطان، مؤكدًا أن دبس الرمان يساعد بصورة فعالة على إنقاص الوزن.



طريقة استخدام دبس الرمان للتخسيس:

غلى أربع أكواب من عصير الرمان مع نصف كوب عصير ليمون مركز على النار و تركها تتبخر حتى تصبح كوبا واحدا ، ثم يترك ليبرد ويعبأ .



يعمل على تكسير وحرق الدهون المكدسة بالجسم بالإضافة إلى أنّه يمنع تكدّس وتخزين الدهون التي بالطعام، وذلك من خلال إضافة ملعقة من دبس الرمان على السلطة ويتم تناولها قبل وجبة الغداء وأخرى قبل العشاء، أو إضافة ملعقة طعام من الدبس على كوب ماء صباحًا كل يوم.

