فنانون متهمون بالتطبيع مع إسرائيل.. قاسم كافي يغني في تل أبيب.. نانسي عجرم تظهر في سيلفي مع مليونير إسرائيلي.. وبسمة تخرج من المأزق

- صابر الرباعي ومحمد عساف يبرآن نفسيهما
- محمد عساف يظهر مع فتاتين من عرب إسرائيل
يتعرّض نجوم العرب لموجات من الهجوم بين الحين والآخر كلما ظهر أحدهم بجوار شخصية نكتشف فيما بعد أن صاحبها يحمل الجنسية الإسرائيلية أو أن يعلن الفنان عن رغبته في زيارة القدس المحتلة أو أن يقوم بالمشاركة في عمل فني يشارك به فنان إسرائيلي.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز المواقف التي تعرض خلالها فنانون عرب لاتهامات بالتطبيع.
- قاسم كافي
وأضاف الراحل قاسم كافي -في اللقاء- أنه استقبل بترحاب من الإسرائيليين واحتفظ بالعلم الإسرائيلي وملابس تحمل ألوان علم الكيان الصهيوني تلقاها هدية خلال الحفل أيضًا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الفنانين التونسيين زاروا إسرائيل في عهد الرئيس التونسي السابق.
وعلى خلفية تصريحات الراحل قاسم كافي السابقة، تشكلت موجة غضب تونسية ضده، بسبب إعلانه عن الحفل بهذه الطريقة السهلة، في ظل رفض كثير من التونسيين للتطبيع مع الكيان الغاصب للأراضي الفلسطينية العربية.
ودفع ذلك قاسم كافي إلى الاعتذار وتبرير ما فعله بأنه خطأ لا يتحمله أو يتحمله الفنانون التونسيون، بل يتحمله الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي كان يجبرهم على الغناء في إسرائيل، بحسب قوله، مؤكدًا أنه غنى هناك رغمًا عن أنفه.
- نانسي عجرم
وغرّدت نانسي عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" قائلة: "وطنيتى وهويتى اللبنانية والعربية فوق كل اعتبار ولا أسمح لمطلق إنسان حتى بمحاولة الاقتراب منها".
وتابعت: "نتواجد فى مطارات العالم أجمع يوميًا ويقترب منا معجبون لالتقاط صور معنا دون أن نسأل عن هوياتهم وجنسياتهم ومعتقداتهم".
واختتمت: "أكتفي بهذا القدر من الردّ على كل ما أشيع وهدفه الإساءة لى مباشرةً.. #لبنانية_عربية_حتى_الرمق_الأخير #نانسى_عجرم".
- صابر الرباعي
وشدد الرباعي على انتمائه العربي وانحيازه للقضية الفلسطينية، نافيًا عن نفسه كل التهم التي تشير إلى اتهامه بالتطبيع.
- بسمة
وخرجت "بسمة" من ذلك المأزق بتأكيدها أن المخرج أمريكي الجنسية وليس إسرائيليًا، وتعرض للموقف نفسه الفنان خالد أبو النجا الذي يشاركها أيضًا في بطولة المسلسل.
- عمرو واكد
ودافع" واكد" عن نفسه بأن التطبيع لم يعد تهمة، كما أن التطبيع معناه أن يقتنع الشخص بالأفكار الصهيونية.
- أصالة نصري
وكانت المرة الأولى التي تدخل فيها أصالة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2013، أثناء مشاركتها في "ليالي برك سليمان" ببيت لحم، تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.
أما المرة الثانية التي زارت فيها أصالة الأراضي الفلسطينية المحتلة، كانت مع زوجها المخرج طارق العريان، اللذين زارا مدينة القدس المحتلة.
- هند صبري
- مدحت صالح
- لطفي بوشناق