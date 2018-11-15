فنانون متهمون بالتطبيع مع إسرائيل.. قاسم كافي يغني في تل أبيب.. نانسي عجرم تظهر في سيلفي مع مليونير إسرائيلي.. وبسمة تخرج من المأزق

صابر الرباعي ومحمد عساف يبرآن نفسيهما

محمد عساف يظهر مع فتاتين من عرب إسرائيل





قاسم كافي

نانسي عجرم

صابر الرباعي

بسمة

عمرو واكد

أصالة نصري

هند صبري

مدحت صالح

لطفي بوشناق

يتعرّض نجوم العرب لموجات من الهجوم بين الحين والآخر كلما ظهر أحدهم بجوار شخصية نكتشف فيما بعد أن صاحبها يحمل الجنسية الإسرائيلية أو أن يعلن الفنان عن رغبته في زيارة القدس المحتلة أو أن يقوم بالمشاركة في عمل فني يشارك به فنان إسرائيلي.ونستعرض في التقرير التالي أبرز المواقف التي تعرض خلالها فنانون عرب لاتهامات بالتطبيع.قال المطرب التونسي قاسم كافي - خلال لقاء له في شهر فبراير الماضي بالبرنامج الإذاعي التونسي "نجوم"- إنه قام بالغناء في تل أبيب الإسرائيلية، أمام الجمهور الإسرائيلي، الذي أهداه علم الكيان الصهيوني.وأضاف الراحل قاسم كافي -في اللقاء- أنه استقبل بترحاب من الإسرائيليين واحتفظ بالعلم الإسرائيلي وملابس تحمل ألوان علم الكيان الصهيوني تلقاها هدية خلال الحفل أيضًا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الفنانين التونسيين زاروا إسرائيل في عهد الرئيس التونسي السابق.وعلى خلفية تصريحات الراحل قاسم كافي السابقة، تشكلت موجة غضب تونسية ضده، بسبب إعلانه عن الحفل بهذه الطريقة السهلة، في ظل رفض كثير من التونسيين للتطبيع مع الكيان الغاصب للأراضي الفلسطينية العربية.ودفع ذلك قاسم كافي إلى الاعتذار وتبرير ما فعله بأنه خطأ لا يتحمله أو يتحمله الفنانون التونسيون، بل يتحمله الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي كان يجبرهم على الغناء في إسرائيل، بحسب قوله، مؤكدًا أنه غنى هناك رغمًا عن أنفه.واجهت المطربة اللبنانية نانسي عجرم اتهامًا بالتطبيع، بعد أن ظهرت في صورة بجانب مليونير يحمل الجنسية الإسرائيلية أثناء التواجد في قبرص.وغرّدت نانسي عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" قائلة: "وطنيتى وهويتى اللبنانية والعربية فوق كل اعتبار ولا أسمح لمطلق إنسان حتى بمحاولة الاقتراب منها".وتابعت: "نتواجد فى مطارات العالم أجمع يوميًا ويقترب منا معجبون لالتقاط صور معنا دون أن نسأل عن هوياتهم وجنسياتهم ومعتقداتهم".واختتمت: "أكتفي بهذا القدر من الردّ على كل ما أشيع وهدفه الإساءة لى مباشرةً.. #لبنانية_عربية_حتى_الرمق_الأخير #نانسى_عجرم".أما الفنان صابر الرباعي فظهر قبل أكثر من عامين مع ضابط إسرائيلي عربي، أثناء إحيائه حفل غنائي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ أكدت أخبار لقائه بذلك الضابط على نقطة حدودية إسرائيلية في خط سيره إلى مكان حفلته، لكن "الرباعي دافع عن ذاته، وأوضح أنه لم يكن يعلم أن هذا الشخص إسرائيليًا، والتقط تلك الصورة معه بعد أن أخبره أنه عربي ويحبه.وشدد الرباعي على انتمائه العربي وانحيازه للقضية الفلسطينية، نافيًا عن نفسه كل التهم التي تشير إلى اتهامه بالتطبيع.فيما واجهت الفنانة بسمة هجومًا شديدًا بسبب مشاركتها في الجزء الثالث مسلسل "TYRANT" والمعروف عربيًا باسم "الطاغية" بعد تداول أخبار تفيد أن مخرج الفيلم إسرائيلي، لتنضم لقائمة النجوم المتهمين بالتطبيع مع إسرائيل.وخرجت "بسمة" من ذلك المأزق بتأكيدها أن المخرج أمريكي الجنسية وليس إسرائيليًا، وتعرض للموقف نفسه الفنان خالد أبو النجا الذي يشاركها أيضًا في بطولة المسلسل.وكان مسلسل "house of saddam" سببًا في اتهام الفنان عمرو واكد بالتطبيع بسبب عرض المسلسل على قناة إسرائيلية، علاوة على ذلك مشاركة في مسلسل من بطولة الممثل الإسرائيلي "نجال نأور".ودافع" واكد" عن نفسه بأن التطبيع لم يعد تهمة، كما أن التطبيع معناه أن يقتنع الشخص بالأفكار الصهيونية.كما أثارت المطربة السورية أصالة نصري جدلًا كبيرًا بعد زيارتها للأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، خاصة أن زيارة تلك الأراضي محظورة على السوريين من سلطاتهم خوفًا من التطبيع.وكانت المرة الأولى التي تدخل فيها أصالة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2013، أثناء مشاركتها في "ليالي برك سليمان" ببيت لحم، تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.أما المرة الثانية التي زارت فيها أصالة الأراضي الفلسطينية المحتلة، كانت مع زوجها المخرج طارق العريان، اللذين زارا مدينة القدس المحتلة.بينما دخلت أيضًا الفنانة التونسية هند صبري للأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي عام 2009 أثناء مشاركتها في الدورة الـ4 لمهرجان "القصبة" السينمائي الدولي، وردت "هند" على الهجوم عليها، قائلة إن كلمة التطبيع كلمة مضللة، وتقف ضدها لأنها تضر بفلسطين، مشيرة إلى أن القدوم إلى فلسطين يساهم بالإيجاب في كسر الحصار عن الفلسطينيين.كما قام المطرب مدحت صالح بالسفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2013 وأحيا حفلا غنائيا لـ عرب 48 هناك، بعد أن سافر على متن طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية، في الوقت الذي كانت تمانع فيه إسرائيل من منح تصاريح الدخول له.قام المطرب التونسي لطفي بوشناق بزيارة القدس المحتلة عام 2013، لتصوير فيديو كليب له هناك، الأمر الذي تطلب بالطبع حصوله على تصريحات من الكيان الصهيوني لزيارة القدس.