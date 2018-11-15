وزيرة البيئة تعتمد إعلان مؤتمر التنوع البيولوجي لحماية كوكب الأرض

اعتمدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الخميس، إعلان شرم الشيخ للاستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل حماية كوكب الأرض.



جاء ذلك خلال جلسة النقاش الختامية للشق رفيع المستوى في مؤتمر التنوع البيولوجي للأمم المتحدة بشرم الشيخ، تحت عنوان "الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 والرؤية حتى عام 2050".



وهنأت الوزيرة الوفود على المشاركات المثمرة لجعل هذا الإعلان قويا ويتناول سرعة التصدى لفقدان التنوع البيولوجى واتخاذ التدابير العاجلة لحماية كوكب الأرض.