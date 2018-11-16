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فن

الطائر المبكر يواصل التحليق على يويتوب مصر بـ مليوني مشاهدة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:40 ص
صدى البلد
أحمد البهى
حقق المسلسل التركي "الطائر المبكر"، نسبة مشاهدة عالية في مصر، رغم عرضه على الفضائيات التركية فقط، حيث تمكن من الدخول في قائمة الأعلى مشاهدة على "يوتيوب"، للأسبوع الحادى عشر على التوالى.

وتخطت نسبة مشاهدة الحلقة الـ 19 من المسلسل ما يقرب من 2 مليون مشاهدة في غضون أيام من طرحها، حيث احتلت 14 فى القائمة التى تضم 50 مركزا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يدخل فيها مسلسل الطائر المبكر قائمة الأعلى مشاهدة على "يوتيوب"، حيث حققت الحلقتين العاشرة والحادية عشرة منه، ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة في يومين فقط ، بالإضافة الى تحقيق حلقة الاسبوع الماضى مليون مشاهدة ، وبذلك تكون نسب النسي فى زيادة مستمرة .
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