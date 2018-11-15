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الحكومة تبدأ إجراءات تعديل قانون المرافعات الموحد.. عقد جلسات بمقر وزارة العدل.. والاستماع إلى آراء فقهاء القانون والدستور والمحامين

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:57 م
المستشار حسام عبد
المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل
جودت عيد وعمرو خليفة
  • التعديلات تشمل 415 مادة من القانون وإجراءات التقاضى أمام مجلس الدولة
  • وزير العدل: لا قيود أمامنا.. ونسعى لإعداد قانون موحد للمرافعات لتحقيق العدالة الناجزة


جلسات متواصلة تعقدها لجنة الإصلاح التشريعى فى مقر وزارة العدل لمناقشة والاستماع إلى آراء فقهاء الدستور والقانون والمحامين حول إعداد قانون موحد للمرافعات، بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل فى القضايا.

وكانت أولى الجلسات شهدت مشاركة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والذى أكد أنه لا قيود أمام لجنة الإصلاح التشريعي، في إعداد قانون موحد لإجراءات التقاضي ( المرافعات ) بما يتناسب مع التطور التقني الكبير الذي تشهده ساحة العدالة اليوم.

وأضاف الوزير أن القانون سيشهد مواد تساعد على تعميم إجراءات التقاضي الإلكتروني في كافة مراحل التقاضي بدءا من رفع الدعوى وإيداع الصحيفة مرورا بمرحلة الإعلان ثم تداول الدعوى وصولا للحكم.

وأشار إلى أن مشروع القانون سيعمل علي تفعيل التوجه الحديث في التشريعات المدنية والإدارية والإجراءات، وأخيرا تنقية القوانين الإجرائية والتشريعات الخاصة بالمرافعات المدنية والتجارية، والعمل على إغلاق أبواب التحايل وإساءة استعمال حق إجراءات التقاضي، بما في ذلك الطعن علي الأحكام.

وحول المناقشات الجارية فى وزارة العدل حول القانون، أكد المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل أن قانون التقاضي المزمع إعداده، يتضمن تحقيق المواءمة الدستورية والتشريعية، وسد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضي خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بكافة أنواعها ودرجاتها، وتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل علي فاعلية إجراءات انعقاد الخصومة وسرعة الفصل في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وأخيرا مواكبة التطور التقنى.

وأشار مساعد أول وزير العدل إلى أنه تم الاستعانة بأساتذة وفقهاء قانون المرافعات بما لديهم من قاعدة فقهية بالقوانين المقارنة ومعرفتهم المسبقة بالمشاكل الناجمة عن استخدام مواد قانون المرافعات، ونسعى حاليا لوضع تصور كامل لكل مادة فى القانون لمعرفة ماتحتاجه من تعديل إو إضافة أو حذف أو الإبقاء عليها كما هى، كما نبحث تفعيل نظام الدعوى الإلكترونية، حتى لو كانت البداية من عواصم المحافظات مع استمرار الأوضاع فى إجراءات التقاضى الحالية.

وتضمنت مناقشات جلسات الحوار بوزارة العدل التى حصل عليها "صدى البلد" تعديل المواد من 82 إلى 165 من قانون المرافعات الجارى التى تشمل المواد المتعلقة بالحكم فى عدم حضور المدعى والمدعى عليه الجلسة، وإجراءات إعلانهم، كما شملت المناقشات الباب الرابع من القانون المتعلق بتدخل النيابة، بشأن رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.

كما تضمنت المناقشات تعديل المواد المتعلقة بالباب الخامس من القانون وتشمل، إجراءات الجلسات ونظامها، من حيث مواعيد المرافعات، وتقديم المستندات والغرامات، وكذلك الفصل الثانى من القانون المتعلق بنظام الجلسة، بشأن شروط المرافعات العلنية  وأخيرا الباب السادس بشأن الدفوع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل، والباب السابع من حيث وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها والباب الثامن بشأن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم.

كما ناقشت لجنة الإصلاح التشريعى تعديل المواد من 166 إلى 247 والخاصة بإصدار الأحكام، وتصحيح الأحكام وتفسيرها، وطريق الطعن فى الأحكام، والتماس إعادة النظر.

كما تضمنت الجلسات مناقشة تعديل المواد 248 إلى 311، والمتعلقة - بالطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وكذلك قاضى التنفيذ، وأخيرا الفصل الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية.

وستشهد ثالث الجلسات المقرر انعقادها الأحد القادم مناقشة تعديل المواد من 312 إلى 400 من قانون المرافعات والمختصة بإشكالات التنفيذ والحجوزات التحفظية والتنفيذية وحجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها.

فى حين ستناقش الجلسات يوم الاثنين القادم تعديل المواد من 401 إلى 500 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والخاصة بالتنفيذ على العقار، وتوزيع حصيلة البيوع، والخصومة.

وخصصت لجنة الإصلاح التشريعى يومى الثلاثاء والأربعاء 20 و21 نوفمبر الجارى لمناقشة إجراءات التقاضى أمام مجلس الدولة.
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