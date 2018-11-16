حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زيارة المرأة الحائض للمقابر، ليس حرامًا، ويُفضل عدم الإكثار من الذهاب إلى المقابر عند الحيض.



وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال « ما حكم زيارة المرأة للمقابر في فترة الحيض ؟»، أن جلوس المرأة الحائض عند قبر المتوفي، ليس أمرًا منهيًا عنه، وإنما قيل هو من المُستحبات أن تكون كل من تجلس عند المقابر طاهرة.



وتابع: عليه فذهاب المرأة الحائض لزيارة القبور ليس حرامًا، منوهًا بأنها تؤجر على الزيارة، ويُفضل عدم الإكثار من الزيارة.