ضبط 4 أطنان دقيق مدعم في الفيوم .. صور

تمكــــن ضباط مباحث تموين الفيوم تحت اشراف اللواء خالــــد شلبي مدير أمن الفيــــــوم من ضبط كمية (4) طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بسيارة نقل بطريق زيد مركز أبشواى



وكانت الكمية بحوزة عبد النبي .ع سن 37 - مقيم طريق زيد - مركز ابشواي - محافظة الفيوم سائق السيارة رقم 2693 ف د ا أثناء سيره فى مركز ابشواى بالفيوم.



تم تحرير محصر بالواقعة والتحفظ على السيارة وكميات الدقيق المضبوطة، واحيل إلى نيابة أبشواى للتحقيق.