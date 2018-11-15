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رياضة

مدرب المنصورة يغادر مباراة شربين الودية بسبب مستحقاته

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 06:12 م
صدى البلد
عبدالله هشام
غادر المدير الفني لكرة القدم الأول بنادي المنصورة ياسر الكناني مباراة فريقه الودية أمام منافسه شربين قبل انتهائها بعشرين دقيقة عقب تلقي اتصال من مجلس الادارة بتأخر المستحقات وعدم تسليمها اليوم.

وتأخرت مكافأة مباراه الداخليه وفاركو حتي اليوم ١٥ نوفمبر وانتشرت حالة من التذمر بين اللاعبين والاستياء عقب علمهم بعد انتهاء المباراة نظرا لتأخر المستحقات عنهم.

ويحتل المنصورة المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة "بحري" برصيد 13 نقطة وحقق الفريق مفاجأة كبيرة بوصوله الي دور الـ16 في بطولة كأس مصر.

يذكر ان الموسم السابق ايضا لم ينزل لاعبو المنصورة ارض الملعب تحت قيادة المدير الفني عبدالرحيم محمد نظرا لتأخر المستحقات.
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