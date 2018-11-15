أميرات العائلة الملكية البريطانية يتألقن بالماس في عيد ميلاد تشارلز.. صور

تألقت أميرات العائلة الملكية البريطانية ليلة أمس في الحفل الذي أقيم للإحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز الـ70 أمير ويلز، وذلك بإحدى قاعات قصر باكنجهام الملكي في لندن.



والتقطت عدسات المصورين لقطات مميزة للحضور بداخل السيارات أثناء توجههم إلى قصر باكنجهام، وكان على رأسهم الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، والأمير هاري وزوجته ميجان ميركل، والأميرة يوجيني وزوجها جاك بروكسبانك.



وظهرت أميرات العائلة الملكية أمس بإطلالات مختلفة أنيقة مناسبة للحفل، ومن الملاحظ أن جميعهن أخترن إضافة الألماس إلى إطلالتهن للمزيد من الأناقة والفخامة والجمال.



وارتدت كيت ميدلتون زوجا من الأقراط على شكل كمثرى، يتوسطه حجر كبير ومرصع بالألماس من حوله، وقد ارتدته مسبقًا في 2017 بإحدى الحفلات.



أما ميجان ميركل فقد ارتدت أيضًا زوجا من أقراط الماس المتدلية في ثلاثة فروع، وقد ظهرت به مسبقًا خلال زيارتها إلى أستراليا.



أما الأميرة بياتريس شقيقة الأميرة يوجيني، فقد اختارت زوج من الأقراط لافتة للنظر، حيث جاء الزوجين غير متشابهين.