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ديني

حكم صلاة الجمعة للمسافر

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:27 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الجمعة واجبة على المقيم فإذا كان الإنسان على سفر فرخص الشرع الشريف تركه لصلاة الجمعة.

وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال «حكم صلاة الجمعة للمسافر؟»، أن الإنسان إذا كان على سفر يوم الجمعة فرخص الشرع الشريف تركة للصلاة مع الإمام وانما يكفيه ان يصلى الظهر 4 ركعات، فلو أراد أن يدخل المسجد ويصلى مع من يصلى الجمعة فيصليها ركعتين فهذا جائز، فقد نص فقهاء الشافعية على أنه من صح ظهره صحت جمعته.

وتابع: أن هذا الكلام يشمل لو كان الإنسان مسافرا وأراد ان يصلى الجمعة فى المسجد يجزئه ويجوز ولا شيء عليه أو كان فى مكان سفره وأراد ان يذهب الى المسجد ليصلى معهم فيجوز له أن يصلى الجمعة ركعتين ولا شيء عليه لكنه فى جميع الأحوال هى غير واجبة عليه.
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