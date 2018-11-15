كشف غموض مقتل شخص بدائرة مركز شرطة المنشاة فى سوهاج



على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن سوهاج وقنا .. حيث توصلت جهوده إلى تواجد الأشقاء الأربعة المتهمين والصادر قرار بضبطهم وإحضارهم بشقة بمنطقة الثلاثينى بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.



وتم على الفور إستهدافهم بمأمورية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الجيزة وقنا مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى .. ولدى إستشعار المتهمين بالقوات بادر أحدهم بإطلاق أعيرة نارية تجاهها ، وعلى الفور بادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران حيث تبين مصرع حامد. هـ . ر ، إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة وأمكن ضبط الثلاثة أشقاء المتهمين وبحوزتهم السلاح المستخدم (بندقية آلية).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .. والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف غموض مقتل أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة المنشاة بسوهاج ، وتمكنت من ضبط ثلاثة من مرتكبى الواقعة ومصرع آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات.وأعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف غموض واقعة مقتل كريم. إ.ع"صاحب محل ألبان" بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج بتاريخ 23 / 9 / 2018 فقد توصلت تحريات قطاع الأمن العام إلى قيام عبدالنبى . هـ . ر ، وأشقائه بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه فأودوا بحياته إثر مشادة كلامية بينهم.وبتاريخ 25 / 9 / 2018 وعقب تقنين الإجراءات وبإستهداف المتهمين بمحل إقامتهم بقرية الكرنك بدائرة مركز شرطة أبوتشت ، قام شقيق المتهم هاشم . هـ . ر ، وعاطلين بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات مما أدى إلى هروب المتهمين وإصابة أمينى بحث وخفير نظامى من القوة برش خرطوش بأجزاء متفرقة .. إلا أنه تم ضبط العاطلين وآخر ( عامل) لإخفائهم وإيوائهم الهاربين وبحوزتهم (2 بندقية آلية وخزينتين و11 طلقة من ذات العيار، 2 قيد حديدى مقصوصين بآلة حادة)