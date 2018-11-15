وزير التنمية المحلية: الطرق في مصر تحتاج صيانة بـ 35.5 مليار جنيه

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الخطة الاستراتيجية لرصف الطرق والإنارة تتم بمعرفة المحافظات ومراجعة وزارة التخطيط، منوها إلي أن الوزارة أجرت ترميمات بقيمة 10 مليارات جنيه خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى.



وأضاف شعراوي خلال لقاء تليفزيوني مذاع علي فضائية اكسترا نيوز، أن الرئيس السيسي كلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرقابة الإدارية والمحليات، بحصر الطرق التي تحتاج للرصف وتكلفتها.



وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن الطرق تحتاج 35,5 مليار جنيه حسب الحصر النهائي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من بينها 19,8 مليار في حاجة طارئة تحتاج للاصلاح الفوري، موضحا أنهم اتفقوا على النسبة الطارئة لكن مع تحديد الأوليات فيها حسب التخطيط والدراسة المسبقة.



وتابع، أن هناك دراسات قائمة لتحديد الأولويات الخاصة برصف الطرق وإنارتها داخل المحافظات والطرق الرابطة بين المدن والقرى.