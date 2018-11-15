شاهد.. رد المواطنين على عمرك رميت زبالة في الشارع

عرض برنامج «3 ستات» على قناة صدي البلد تقديم الإعلامية ياسمين فهى وسالي حماد وليلى عز العرب، تقرير من الشارع المصرى لمعرفة رأى المواطنين فى سلوكيات بعض الاشخاص فى الشارع وتطرح سؤال «عمرك رميت زباله في الشارع؟».



وقال أحد المواطنين خلال التقرير: "اه برمى وأكون كذاب لو قلت مش برمى"، وقال آخر: "انا بدفع فلوس عشان الشوراع تنضف من الزبالة".



وفى نفس السياق قالت سيدة «أنا مش برمى فى الشارع بس برمى فى السله ولو مفيش سلة انا برمى على جنب» وأضافت سيدة أخرى« انا بتخانق مع اى حد بيرمى أى حاجة فى الشوارع».