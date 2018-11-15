روان رشدى رئيسا لاتحاد طلاب جامعة طنطا

أعلن جمال حمزة مدير عام رعاية الشباب بجامعة طنطا فوز الطالبة روان السيد رشدى يس الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة برئاسة اتحاد طلاب الجامعة وفوز هشام أحمد محمد الطالب بكلية الطب الفرقة الثانية بمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.



والتقى الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا بأعضاء اتحاد الجامعة وقدم لهم التهنئة بالفوز وحثهم على العمل معا بروح الفريق والتعاون من أجل الارتقاء بالجامعة، وأكد دكتور "سبع" ضرورة تأصيل وتعميق القيم من خلال تدعيم روح الأسرة والعمل معا بروح الفريق، مشيرًا إلى أهمية الاتحادات الطلابية كأحد روافد المتابعة والمشاركة من جانب الطلاب فيما يتم على أرض الواقع فى الجامعة وأكد أن باب مكتبه مفتوح أمامهم فى اى وقت لحل مشاكل الطلاب.



وأكد الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ضرورة العمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية، موضحًا أن الاتحادات تعمل على تنمية وتعميق الأسس والمبادئ من خلال روح الفريق.



وشهدت الانتخابات إقبالا طلابيا كبيرا حيث تنافس ٢٦ منافسًا من ١٣ كلية وتم تصويت الطلاب في مشهد حضارى يتسم بالشفافية.

