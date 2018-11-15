ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

أول تعليق من الجامعة العربية حول تحقيقات السعودية في مقتل خاشقجي

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 06:08 م
مقر الجامعة العربية
مقر الجامعة العربية
نادر غازي
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات القضائية السعودية، والممثلة في النيابة العامة، في إطار التحقيقات الخاصة بقضية مقتل المواطن والصحفي السعودي جمال خاشقجي، تعد دلالةً على مدى الاهتمام الكبير الذي توليه سلطات المملكة بالتوصل إلى المسؤولين عن ارتكاب واقعة القتل واتخاذ هذه السلطات لإجراءات جدية وحازمة في هذا الشأن.

وأشارت إلى ما لمسته من جدية في هذه التحقيقات وفقًا لما أعلن في البيان الصادر اليوم عن النائب العام السعودي والذي أوضح أنه تم توجيه اتهامات ودعوى جزائية بحق عدد من الأشخاص الذين كانوا قد أوقفوا على ذمة هذه القضية.

وأكدت الأمانة العامة أهمية أن تقابل هذه الإجراءات بجدية مماثلة من الجانب التركي لتقديم الأدلة والقرائن المتوافرة لديه حول هذه القضية، والتجاوب أيضًا مع المطلب السعودي بالاتفاق على آلية للتعاون بين البلدين في هذا الخصوص.
loading...

ترشيحاتنا

مقابل 4 ملايين دولار.. قطر تستغل مطربة عالمية لتلميع صورتها.. فيديو

شاهد.. 50 صورة ترصد مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز الـ 70

السعودية تفتح النار على تركيا: نرفض تسييس قضية خاشقجي

تأجيل موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز.. لهذا السبب

آيتن عامر لمعجب: طلاقي يوم خرجتك إن شاء الله

بشرى لمنتخب مصر.. فراعنة الأولمبي يكتسحون تونس برباعية وديا..فيديو

قرار مفاجئ من أجيري بشأن مباراة المنتخب الأولمبي أمام تونس

المقاصة يحدد موقفه من بيع نجمه للأهلى أو الزمالك

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي بعد خسارة دورى الأبطال

تعليق قوي من أجيري على اعتزال وليد سليمان

فيديوجراف| الأسعار والشروط الجديدة لتأشيرات العمرة

رمضان صبحى يقود منتخب مصر للتقدم على تونس بثنائية فى الشوط الأول .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

عقوبات رادعة فى انتظار الترجى بسبب أحداث النهائى الأفريقى أمام الأهلى

أول رد فعل تركي بعد بيان السعودية حول مقتل خاشقجي

نجل جمال خاشقجي يعلن عن موعد ومكان عزاء والده

شبح الأموال الطائلة يطارد صفقات الأهلي والزمالك فى الميركاتو الشتوى

شاهد.. مطار الكويت يشبه البحر بسبب السيول الغزيرة

الكاف يحدد موعد مباريات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

صانع ألعاب وادى دجلة يتعجل الانتقال إلى الأهلى فى الشتاء بدلا من نهاية الموسم

أول تعليق من فرنسا بشأن التطورات في قضية جمال خاشقجي

بشرى لمنتخب مصر.. فراعنة الأولمبي يكتسحون تونس برباعية وديا..فيديو

الرياض تغلق ملف خاشقجي.. بيان جريء من النيابة السعودية يكشف تفاصيل الواقعة.. المملكة تقطع الطريق على التكهنات والشائعات.. المطالبة بإعدام 5 متورطين.. ومنع مستشار بالديوان الملكي من السفر

تعليق ناري من طارق يحيى على اعتزال وليد سليمان اللعب دوليا

تأجيل موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز.. لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ميناء دمياط يستقبل اثنين من أحدث أوناش الحاويات في العالم

شاهد.. 50 صورة ترصد مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز الـ 70

الآلاف يشاركون في الليلة الختامية لمولد القديس مار جرجس بالأقصر

وزير النقل يقف في طابور المترو لقطع تذكرة خلال جولة مفاجئة.. صور

غادة والي تتابع تدريب العاملين في شرطة دبي على حماية الطلبة من الإدمان.. صور

فيديو

رمضان صبحى يقود منتخب مصر للتقدم على تونس بثنائية فى الشوط الأول .. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر صحفى لوزير الخارجية السعودى عادل الجبير
طريقة عمل قشطة حلاوة المولد مع الشيف هالة فهمي
الأرصاد تحذر السائقين وتكشف حالة الطقس الفترة القادمة .. فيديو
شاهد.. أول فيديو لانفجار ماسورة مياه رئيسية أسفل كوبري المشير

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟