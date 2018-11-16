فرقة الإنشاد الديني تحيي احتفالية المولد النبوى بأوبرا دمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية احتفالية فنية على مسرح أوبرا دمنهور فى الثامنة مساء يوم الجمعة ٢٣ نوفمبر بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف.



وتحيى الاحتفالية فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام.



ويشدو بالفاصل الأول من الحفل نخبة من نجوم الإنشاد الدينى بالأوبرا الذين يقدمون باقة من الأغانى والتواشيح والابتهالات الدينية هم: محمد عبد الحميد وتامر نجاح وإبراهيم فاروق وحسام صقر وأشرف زيدان وباسم عبد الوهاب ومحمد عبد التواب وطه حسين وحاتم زيدان.