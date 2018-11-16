ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

فرقة الإنشاد الديني تحيي احتفالية المولد النبوى بأوبرا دمنهور

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:03 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تنظم دار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية احتفالية فنية على مسرح أوبرا دمنهور فى الثامنة مساء يوم الجمعة ٢٣ نوفمبر بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف.

وتحيى الاحتفالية فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام.

ويشدو بالفاصل الأول من الحفل نخبة من نجوم الإنشاد الدينى بالأوبرا الذين يقدمون باقة من الأغانى والتواشيح والابتهالات الدينية هم: محمد عبد الحميد وتامر نجاح وإبراهيم فاروق وحسام صقر وأشرف زيدان وباسم عبد الوهاب ومحمد عبد التواب وطه حسين وحاتم زيدان.
loading...

ترشيحاتنا

فرقة الإنشاد الديني تحيي احتفالية المولد النبوى بأوبرا دمنهور

أمين لجنة الإفتاء: المتطرفين عايزين ينكدوا علينا ومنحتفلش بالمولد النبوي..فيديو

ثغرة كارثية في هواتف الأيفون تهدد صورك الشخصية

برلماني: الدولة تتجه إلى ميكنة جميع الخدمات والإجراءات الإدارية

العامري فاروق: الأهلي في أعماق القلب ومن يتق الله يجعل له مخرجا

وزيرة الهجرة تعزى أسرة المصرى المقتول بالسعودية وتعد بسرعة عودة الجثمان

هؤلاء اعتنقوا الإسلام في ظروف خاصة.. طيار في الجو ومغنية على تويتر

أبرز تصريحات وزير التنمية المحلية.. الدولة تعمل على بناء جسور الثقة بين المواطن والمحليات.. مشروعك وفر 183 ألف فرصة عمل.. معدات النظافة تحتاج 400 مليون جنيه تكاليف صيانة

محافظ أسيوط يكشف آخر تطورات موجة الأمطار والسيول بالمحافظة

فى عيد ميلاده .. 6 معلومات عن البشمهندس سيد رجب

سلطنة عمان للصحفيين الإسرائيليين: لا تأتوا إلينا

هاني الناظر يكشف خطورة السمك واللبن لمريض الأنفلونزا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب بإطلالة جذابة بآخر جلسة تصوير

صلاح يتألق فى مران المنتخب الرئيسي استعدادا لمباراة تونس غدا .. صور

شاهد.. جينيفر لوبيز ترتدى فستانا بسعر خيالي فى الدوحة

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

وزير الشباب يتقدم مسيرة لـ800 فتاة ..صور

فيديو

الأهلي: قبول 12 ألف عضوية في فرع التجمع الخامس بـ 60 ألف جنيه..فيديو
زكريا ناصف: وليد سيلمان قرر اعتزال اللعب دوليا في الجو.. فيديو
أحمد بلال: جماهير الأهلي من حقها تزعل على فريق الكرة..فيديو
أمين لجنة الإفتاء: المتطرفين عايزين ينكدوا علينا ومنحتفلش بالمولد النبوي..فيديو
سمية الخشاب تكشف عن عمل سينمائي يجمعها بزوجها أحمد سعد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟