ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

ليلى عز العرب: عدم التزام المصريين بالمواعيد كارثة قومية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 06:26 م
صدى البلد
البهى عمرو
قالت الإعلامية ليلى عز العرب، إن الفترة الاخيرة شهدت تغيير فى سلوكيات المواطنين فى الشوارع موضحة أن عدم الالتزام بالمواعيد كارثة قومية .

وأضافت خلال تقديمها برنامج « 3 ستات» المذاع على قناة صدي البلد، أن معظم المواطنين المصريين لديهم حالة من عدم الالتزام بالمواعيد، مؤكدة « الواحد بيكون عنده ميعاد بيروح بعده بفترة عادى .. و الواحد يكون فى مكان بعيد ويقول أنا جنبك وهو ساعات بيكون لسه نايم فى البيت» .

وأشارت إلى أن هناك أشياء غريبة ظهرت فى الفترة الاخير منها« ناس بترمي زبالة فى الشارع وناس بتعمل حمام فى الشارع و شباب تعاكس بنات اللى بيسموها الان «تحرش» مؤكده « احنا كنا بنتعاكس زمان بس بلطافة وبشياكة مش باللى بيحصل الان » .

ووجهت سؤال للمواطنين قائلة:« اللى يشوف غلط هل الصح انه يسكت ولا ينصح اللى بيعمل غلط » .
loading...

ترشيحاتنا

تعليق ناري من طارق يحيى على اعتزال وليد سليمان اللعب دوليا

قرار مفاجئ من أجيري بشأن مباراة المنتخب الأولمبي أمام تونس

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة بالسوبر المصري السعودي

فيديوجراف| الأسعار والشروط الجديدة لتأشيرات العمرة

شاهد.. مطار الكويت يشبه البحر بسبب السيول الغزيرة

نجل جمال خاشقجي يعلن عن موعد ومكان عزاء والده

جيرارد: سقطت أمام تشيلسي بسبب إصابة وهذا هو رأيي في يورجن كلوب

فيديوجراف| حقيقة إلغاء الدوري.. والأهلى أحد الأسباب

مدرب منتخب مصر السابق يتنبأ بسيناريو سيئ لمواجهة الفراعنة وتونس

وزارة الأوقاف توقف إمام مسجد عن العمل وتوصي بفصله بسبب فيس بوك

أول تعليق من الجامعة العربية حول تحقيقات السعودية في مقتل خاشقجي

سره يعلمه الله.. وفاة طفل مجهول الهوية تثير الغموض بعد 13 يوما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ميناء دمياط يستقبل اثنين من أحدث أوناش الحاويات في العالم

شاهد.. 50 صورة ترصد مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز الـ 70

الآلاف يشاركون في الليلة الختامية لمولد القديس مار جرجس بالأقصر

وزير النقل يقف في طابور المترو لقطع تذكرة خلال جولة مفاجئة.. صور

غادة والي تتابع تدريب العاملين في شرطة دبي على حماية الطلبة من الإدمان.. صور

فيديو

رمضان صبحى يقود منتخب مصر للتقدم على تونس بثنائية فى الشوط الأول .. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر صحفى لوزير الخارجية السعودى عادل الجبير
طريقة عمل قشطة حلاوة المولد مع الشيف هالة فهمي
الأرصاد تحذر السائقين وتكشف حالة الطقس الفترة القادمة .. فيديو
شاهد.. أول فيديو لانفجار ماسورة مياه رئيسية أسفل كوبري المشير

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟