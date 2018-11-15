ليلى عز العرب: عدم التزام المصريين بالمواعيد كارثة قومية

قالت الإعلامية ليلى عز العرب، إن الفترة الاخيرة شهدت تغيير فى سلوكيات المواطنين فى الشوارع موضحة أن عدم الالتزام بالمواعيد كارثة قومية .



وأضافت خلال تقديمها برنامج « 3 ستات» المذاع على قناة صدي البلد، أن معظم المواطنين المصريين لديهم حالة من عدم الالتزام بالمواعيد، مؤكدة « الواحد بيكون عنده ميعاد بيروح بعده بفترة عادى .. و الواحد يكون فى مكان بعيد ويقول أنا جنبك وهو ساعات بيكون لسه نايم فى البيت» .



وأشارت إلى أن هناك أشياء غريبة ظهرت فى الفترة الاخير منها« ناس بترمي زبالة فى الشارع وناس بتعمل حمام فى الشارع و شباب تعاكس بنات اللى بيسموها الان «تحرش» مؤكده « احنا كنا بنتعاكس زمان بس بلطافة وبشياكة مش باللى بيحصل الان » .



ووجهت سؤال للمواطنين قائلة:« اللى يشوف غلط هل الصح انه يسكت ولا ينصح اللى بيعمل غلط » .

