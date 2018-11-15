داعية إسلامي يفسر.. وداعيا إلى اللَّه بِإذْنه وَسِرَاجًا مُّنِيرًا.. فيديو

شرح الشيخ الشحات العزازي، الداعية الإسلامي، قوله تعالى (وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا).



وقال العزازي، فى لقائه على فضائية "دى ام سى"، إن النبي ما دام يتصرف فى حدود الإذن فهو متصرف بإذن ربه، منوها بأن النبي ما دعا إلى نفسه أبدا وإنما دعا إلى الله وما تحرك بنفسه أبدا وإنما كانت حركته بوحي من ربه وما نطق بذات نفسه إلا بوحي من ربه.



وأشار إلى أن النبي هو الذي حول القيم إلى شخص يمشى على الأرض بين الناس فكنا قرآنا يمشى على الأرض فكان بيانا عمليا للقرآن الكريم فى كيفية تطبيقه.