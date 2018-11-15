الرئاسة الفلسطينية تثمن قرارات النائب العام السعودي بشأن خاشقجي

أعربت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تقديرها للإجراءات التي أعلنت عنها النيابة العامة السعودية.



وأصدرت الرئاسة بيانا نشرته الوكالة الرسمية قالت فيه: "ثمنت الرئاسة الفلسطينية القرارات والإجراءات التي أعلن عنها النائب العام السعودي، التي تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تطبيق العدالة والقانون".



وأكدت الرئاسة ثقتها بنزاهة القضاء السعودي المعروف باستقلاليته، مشددة على رفضها تسييس هذه القضية، وأن يأخذ العدل والقانون مجراه بحق كل مرتكبي هذه الجريمة.

