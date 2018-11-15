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أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية تثمن قرارات النائب العام السعودي بشأن خاشقجي

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 06:18 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعربت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تقديرها للإجراءات التي أعلنت عنها النيابة العامة السعودية.

وأصدرت الرئاسة بيانا نشرته الوكالة الرسمية قالت فيه: "ثمنت الرئاسة الفلسطينية القرارات والإجراءات التي أعلن عنها النائب العام السعودي، التي تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تطبيق العدالة والقانون".

وأكدت الرئاسة ثقتها بنزاهة القضاء السعودي المعروف باستقلاليته، مشددة على رفضها تسييس هذه القضية، وأن يأخذ العدل والقانون مجراه بحق كل مرتكبي هذه الجريمة.
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