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تعليم

فوز طارق رشوان برئاسة اتحاد طلاب جامعة سوهاج

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:42 م
صدى البلد
خالد رياض
أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج عن فوز الطالب طارق أحمد حسين رشوان بكلية الهندسة بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والطالب محمود أحمد حسن محمد بكلية الزراعة بمنصب نائب رئيس الاتحاد، وذلك خلال فعاليات انتخابات اتحاد طلاب الجامعة والتى استمرت خلال الفترة من 1 إلي 15 نوفمبر الجارى وتنافس بها 958 طالبا وطالبة على مستوى كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عملية التصويت تمت فى سرية تامة، وفى أجواء هادئة وبمنتهى النزاهة والشفافية.

وأشار إلى أن نتائج الأمين والأمين المساعد للجان العليا أسفرت عن الآتى: فى لجنة الأسر فاز الطالب محمد خالد على بكلية الألسن بمنصب أمين اللجنة، والطالب خالد عادل السيد بكلية الآداب أمينا مساعدا، اللجنة الرياضية حصل على منصب أمين اللجنة الطالب خالد عبد الرحمن عبد السميع بكلية التجارة، والطالب عبدالله السيد إسماعيل بكلية التربية الرياضية أمينا مساعدا، اللجنة الثقافية والإعلامية حصلت الطالبة فاطمة عبد العال أحمد بكلية الزراعة على منصب أمين اللجنة "بالتزكية"، والطالب كريم محمد على بكلية الطب البيطرى أمينا مساعدا.

وذكر إسماعيل الظهرى مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية أنه باللجنة الفنية فازت الطالبة أميمة محمد يوسف بكلية التعليم الصناعى بمنصب أمانة اللجنة، الطالب محمد أشرف أحمد بكلية الآثار اﻷمين المساعد، وفى لجنة الجوالة والخدمة العامة حصل الطالب كيشار أحمد إسماعيل بكلية الحقوق بمنصب أمين اللجنة، كما فاز الطالب عمرو أحمد على بكلية التمريض بمنصب الأمين المساعد.

وعلي صعيد اللجنة الاجتماعية تم انتخاب الطالب أحمد محمد عويس عبد الوهاب بكلية الطب البشرى ليكون أمينا للجنة، والطالب طارق مجدى أحمد اسماعيل بكلية العلوم أمينا مساعدا، وأخيرا باللجنة العلمية فاز الطالب محمود محمد عبد الجابر بكلية العلوم بمنصب الأمين، والطالب مروان كمال حمدان خليفة بكلية الصيدلة الأمين المساعد.
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