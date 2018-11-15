الرئيس الفرنسي ومحمد السادس يدشنان أول قطار فائق السرعة في المغرب

انطلق اليوم الخميس من مدينة طنجة في شمال المغرب أول قطار فائق السرعة في المملكة يربط بين طنجة والدار‭ ‬البيضاء.



وجاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى طنجة اليوم لتدشين أول رحلات القطار مع العاهل المغربي الملك محمد السادس. وحظي المشروع بتمويل فرنسي.



وركب العاهل المغربي والرئيس الفرنسي القطار الذي اطلق عليه اسم (البراق). وتكلف المشروع الذي تم تمويله عبر قروض خاصة من فرنسا 23 مليار درهم (نحو 2.4 مليار دولار) واستغرق إنجازه سبع سنوات.



وبحسب المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي، تمت الاستعانة بخبرة فرنسية وتم تكوين ما يربو على "600 متعاون في المهن والتقنيات الجديدة المتعلقة بمنظومة السرعة الفائقة سواء خارج المملكة أو بمعهد التكوين السككي الذي أنشئ بمناسبة هذا المشروع بشراكة مع الشركة الفرنسية للسكك الحديدية".



وسيسير القطار بسرعة 357 كيلومترا في الساعة مقلصا زمن الرحلة بين طنجة والدار البيضاء إلى ساعتين و10 دقائق.



ويقول المغرب إن هذا المشروع "الضخم المتكامل يحقق تنمية مستدامة متكاملة ويساهم في رفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية" لا سيما في منطقة طنجة التي تضم أيضا أحد أكبر الموانئ في البحر المتوسط.



بينما يرى منتقدون للمشروع إن القطار فائق السرعة ليس أولوية نظرا لتكلفته الضخمة كما تعالت الأصوات المنتقدة بأنه يجب إصلاح خطوط القطارات العادية بعد أن خرج قطار عن القضبان الشهر الماضي مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة عشرات آخرين.