صدى البلد داخل أقدم مصنع عرائس المولد بالغربية .. الصناع: أسعارنا فى متناول محدودي الدخل.. نعيش حدثا تاريخيا وعظيما فى تاريخ البشرية

تجار وصانعو حلوى المولد: حياتنا عشناها فى إنتاج حلاوة المولد وأسعارنا فى متناول محدودي الدخل

الأهالي والمواطنون يطالبون بتدشين معارض لتخفيض الأسعار

مدير أمن الغربية يوجه بتدشين حملات تموينية للرقابة على أسعار بيع الحلوى والسلع الغذائية





"فرحة ونشوة أهالي ومواطني قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور والسنطة وسمنود بمحافظة الغربية، احتفالا بالمولد النبوي لا تنتهي، حيث تحرص الأسر والعائلات على شراء حلوى المولد من كبار صانعي وتجار الحلوى التي تشتهر بها مدينة طنطا وخاصة بمحيط ساحة السيد البدوي وشارع البحر وسعيد.





انتقل "صدى البلد" إلى أقدم مصانع المخصصة فى تصنيع عرائس وأحصنة والعسكري والخفير من حلوي المولد حيث يقع المصنع على مساحة 120 مترا مربعا داخل إحدى المباني السكنية بمنطقة سوق اللبن والطريق المقابل لمنطقة المحجوب التابعة لحي أول المحلة فى قلب المدينة العمالية حيث يمتد موقع المصنع وتاريخ إنشائه لأكثر من 60 سنة فيما بدأت العمالة بداخله تتزايد يوم بعد يوم حتى بلغ أشده أكثر من 90 عاملا خلال الوردية الواحدة.





قال محمد علي أحد مؤسسي المصنع: "فعلا احنا بنواصل العمل يوميا لأكثر 18 من ساعة بسبب موسم تصنيع حلوي مولد "النبوي" كونه حدثا تاريخيا وعظيما فى تاريخ البشرية كونه أشرف سيد الخلق وخاتم المرسلين ودورنا أننا كجروب عمل بنشتغل كالروح واحدة داخل المصنع عشان ننجح فى تسوق منتجاتنا وده فعلا عشان نعجب الزبائن وربنا بيكرمنا دايما فى كل خير".





وأضاف أنه لديه العشرات من منافذ بيع الحلوى بأسعار تتراوح ما بين "25- 85" لكل واحدة حسب خامات إنتاجها وحجمها، مشيرا إلى أن الخامات المستخدمة عديدة منها سكر وملح ليمون والجلوكوز والدقيق الفينو الجيد، موضحا أن ارتفاع أسعار تلك الخامات السبب الرئيسي في رفع وزيادة الأسعار مؤخرا مستشهدا بزيادة ورفع أسعار كيلو الحلاوة المشكل تفاوت ما بين "35: 250" جنيها حسب نوعية الكيلو.





وقال عبد الله محمد عامل بالمصنع إنه زاول مهنة بيع وتصنيع حلاوة المولد منذ أكثر من 35 سنة من خلال استخدام قوالب بلاستيكية واحواض وغلايات متخصصة فى تشكيل وتحديد نوع حلويات لبيعها عبر شوادر ومعارض تقع فى ميادين وشوارع رئيسية داخل محافظة الغربية والقاهرة الكبرى والإسكندرية .





وأضاف "محمد" أنه يومية العامل الواحد خلال أيام موسم المولد النبوي تزيد عن 100 جنيه يوميا قائلا: " مهنة صناعة الحلاوة تشجع الشباب فى مواجهة البطالة والأزمات الاجتماعية التى تطاردهم فى الاونة الاخيرة واحنا إيد بإيد يهمنا ننهض ببلدنا مصر للإمام وكل سنه وأهلها طيبين".





فى المقابل أكد عماد فؤاد أحد مواطني المحلة الكبري أن أسعار الحلاوة أصبحت مبالغة مستشهدا بقيامه باصطحابه أفراد عائلته لشراء حلوى المولد بأسعار ما بين (45- 150 ) جنيها للكيلو المشكل الواحد متسائلا بقوله كي تتمكن أسره من محدودي الدخل من شراء كيلو حلوى يزيد عن 55 جنيها للكيلو الواحد.





كما ناشد المسؤولين بتفعيل بيع حلوى المولد والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تتناسب مع الجمهور من محدودي الدخل والأكثر احتياجا فى الفترة المقبلة، معربا عن سعادته لشرائه عروس مولد صغيرة الحجم بتكلفة مالية لاتزيد عن 40 جنيها بينما الكبيرة ويصل سعرها إلى أكثر من 150 جنيها.





من جانبه أكد اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، أن شوادر " كلنا واحد " التى تدار تحت إشراف مباحث التموين تلبي رغبات المواطنين من الأسر الأكثر احتياجا ومواجهة ظاهرة جشع التجار والمغالاة بعضهم فى شراء حلوي المولد والسلع الغذائية والخضراوات أولا بأول.



