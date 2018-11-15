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وفد من جامعة طنطا يزور شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.. صور

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:44 م
صدى البلد
أحمد على
زار الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا اليوم، شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على رأس وفد ضم الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم والدكتور محمد حسن عميد كلية الهندسة والدكتور أحمد عطا مدير مركز الاستشارات الهندسية والدكتور محمود زكى رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة والدكتورة نجلاء فاروق رئيس قسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية والدكتورة ميمنة الأباصيرى أستاذ مساعد الملابس والنسيج بكلية التربية النوعية، وكان في استقبال وفد جامعة طنطا المهندس إبراهيم صادق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج ورؤساء القطاعات بالشركة.

وتطرق الاجتماع الذي عقد على هامش الزيارة، إلى دور الجامعة فى رفع كفاءة القطاعات المختلفة بالشركة من خلال تدريب كوادر من الموظفين والعمال على أعمال المحاسبة والتكاليف والصيانة وكذلك مساعدة الجامعة للشركة فى إمداد الكوادر الأمنية والمدربة وتدريب طلاب الجامعة فى القطاعات المختلفة بالشركة ورفع كفاءة المصانع والتعاون البحثي فى تطبيق البحوث التطبيقية في الشركة فى مجالات الكيمياء والصبغات وتدوير المياه، إلى جانب مناقشة كيفية النهوض بالشركة لتسويق دورها الريادى فى الصناعة والتصدير فى الشرق الأوسط.

وشهد اللقاء كذلك الاتفاق على رفع كفاءة المستشفى الخاص بالشركة والمدرسة الصناعية الخاصة بها والبدء فى قبول الطلاب لتكون نواة لكلية الفنون التطبيقية التى سيتم إنشاؤها فى مدينة المحلة، كما تمت توصية كلية الزراعة بالتعاون مع الشركة فى العمل على استعادة بذور القطن طويل التيلة حتى تستعيد مصر دورها التصديري الرائد لهذه السلعة بالإضافة إلى الاتفاق مع الشركة على إمداد الدورة العربية للألعاب الرياضية التي سوف تقام بجامعة طنطا بأطقم ملابس للمشتركين بها لتكون خير دعاية للشركة مع الدول العربية.
وفد من جامعة طنطا يزور شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.. صور
وفد من جامعة طنطا يزور شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.. صور
وفد من جامعة طنطا يزور شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.. صور
وفد من جامعة طنطا يزور شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.. صور
وفد من جامعة طنطا يزور شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.. صور
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