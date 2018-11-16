المصريون بالنمسا: وصول جمارك السيارات الأوروبية للصفر لن يفيد المغتربين

قال الخبير الائتماني مجدي العشري المقيم بالنمسا، إن قرار إلغاء الجمارك عن السيارات الأوروبية المنشأ جاء التزاما بالاتفاق الذي تم بين مصر التي كانت وقعت مع الاتحاد الأوروبى (15 دولة) فى 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجي) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي إلى 16 سنة.



وأضاف العشري أن وصول الجمارك إلى الصفر لن يكون سببا في استفادة أبناء الجالية المصرية في أوروبا به حيث أنه تم إضافة ١٤% قيمة مضافة وهو ما سيمثل عائقا أمام الراغبين في استقدام سيارة أوروبية المنشأ.