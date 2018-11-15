عمر عجلان يفوز برئاسة اتحاد الطلاب بجامعة أسوان.. صور

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسوان فوز الطالب عمر عجلان بمنصب رئيس اتحاد جامعة أسوان، وفوز الطالب أحمد محمد أحمد بمنصب نائب الرئيس .



صرح بذلك الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والذى أشار إلى أن هذه الانتخابات تعد تجربة ديمقراطية هامة وعلى الطلاب الفائزين فى هذه الانتخابات أن يكونوا على قدر المسئولية ويقدموا خدمات حقيقية لزملائهم الطلاب بالتعاون مع إدارة الجامعة .



كما هنأ رئيس الجامعة جميع الطلاب الفائزين فى الإتحاد الجديد ، معربًا عن أمنياته بالتوفيق لهم ، وناشدهم أن يشاركوا فى مختلف الأنشطة الطلابية بفاعلية كبيرة .



ومن جانبها قالت الدكتورة حنان عبدالمنعم عوض نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بأنها أسفرت عن فوز طلاب من مختلف كليات الجامعة وهم الطالب عمر عجلان الطالب بالصف الثالث بكلية الزراعة والذى فاز فى هذه الإنتخابات بالتزكية ، كما فاز الطالب أحمد محمد أحمد الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية بمنصب نائب الرئيس بعد حصوله على 27 صوتاَ من إجمالى 33 صوتًا .



وأوضحت حنان عبد المنعم بأن الطالب محمد يوسف عابد صيام بالفرقة الثانية بكلية الحقوق فاز بمنصب أمين لجنة الأسر ، بينما فاز أحمد أمين على شاهين بمنصب الأمين المساعد بنفس اللجنة، وفاز الطالب طاهر محمد الطاهر بمنصب أمين اللجنة الاجتماعية، وفاز الطالب محمد أحمد محمد زين العابدين بمنصب الأمين المساعد اللجنة الاجتماعية، وفاز الطالب سالم عبد الكريم بمنصب أمين اللجنة الرياضية، بينما فاز الطالب إيهاب مسعد بمنصب أمين مساعد اللجنة الرياضية ، وفاز الطالب أسامة فاضل بمنصب أمين اللجنة الثقافية، وفازت هاجر عبدالحميد بمنصب الامين المساعد.



وأكملت بأنه فاز الطالب عبدالعاطى أمجد بمنصب أمين اللجنة الفنية ، بينما فاز الطالب مصطفى أحمد حسن بمنصب الأمين المساعد ، وفاز محمد أحمد رجب بمنصب أمين لجنة الجوالة ، وفاز عبد الرحمن حسام بمنصب الأمين المساعد ، وفاز الطالب رضوان فتح الله بمنصب أمين اللجنة العلمية ، وفازت آيه جمال بمنصب الأمين المساعد بنفس اللجنة.