المصريون بفرنسا: رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية يستفيد منه الكبار

قال عبد الحميد نقريش عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بفرنسا أن رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية لن يفيد إلا طبقة معينة من أبناء الجالية المصرية في أوروبا.



وأضاف نقريش أن تلك الفئة الميسورة ماديا هي المستفيدة من القرار حيث أن السيارات بطبيعة الحال غالية الثمن، وهو ما يجعل هذه الخطوة لا تلبي مطالب أبناء مصر في أوروبا خاصة وأنه تم إضافة ١٤% قيمة مضافة على ثمن السيارات.