العبيدي: رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية يؤكد التزام مصر باتفاقاتها

قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن أهم ما في خطوة إلغاء جمارك السيارات هو التزام مصر باتفاقتها مع الدول الأوروبية وهو ما يعكس حرص مصر على التزاماتها في الاتفاقيات أو المعاهدات وهو ما يعود على سمعة مصر بالإيجاب، وهو ما يؤكد أن مصر تخطو كذلك خطوات هامة في طريق السوق الحر وإقامة منطقة تجارة حرة مع الجانب الأوروبي، وهو ما يعود بالإيجاب على المنتج المصري الذي سيتم تصديره من خلال تلك المنطقة التجارية الحرة.



وأضاف العبيدي لـ"صدى البلد"، أن رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية يمكن أن يكون له انعكاس إيجابي على أبناء الجالية المصرية في أوروبا في حالة سمح لهم بإدخال سياراتهم الخاصة والتي الغالبية منها ليس هم المالك الأول لها وهنا فقط يمكن أن يصبح هناك ميزة نسبية لأبناء الجالية المصرية في أوروبا، مؤكدا أن أبناء مصر في الخارج في انتظار قرار سياسي لاصطحاب أمتعتهم الخاصة ومنها السيارات أيما كان منشؤها وأيما كان سنة إنتاجها ولو لمرة واحدة كل عشر سنوات للمغترب دون تحصيل رسوم تقديرا من الدولة لدور المصريين في المساهمة في نهضتها.