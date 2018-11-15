عقب توقيع بروتوكول اكتشاف المواهب وتطوير الاستادات.. وزير الرياضة: الاستثمار في تطوير المنشآت الرياضية وصناعة الأبطال رؤية مصر 2030

الاستثمار في المنشآت والموارد البشرية جناحان لتطوير المنظومة الرياضية

إدارة 15 استادا على مستوى المحافظات بنظام الـ BOT

وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بروتوكولا مع شركة برزنتيشن برئاسة محمد كامل لتدشين مشروع الـ 1000 موهبة رياضية في كرة القدم، كما وقع محمد الخشاب المدير التنفيذي للوزارة بروتوكول لتطوير وإدارة 15 استادا على مستوى المحافظات بنظام الـ BOT.كما أعلن صبحى في المؤتمر الصحفى – الذى عقد اليوم – عن تفاصيل برنامج المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية المشاركة ضمن المشروع.وأكد صبحى أن هذه المشروعات الثلاثة خطوة قوية لتطوير المنشآت الرياضية وصناعة الأبطال في إطار رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن الاستثمار في المنشآت والموارد البشرية هما جناحان لتطوير المنظومة الرياضية والاستعانة بدور القطاع الخاص في هذه الحالة من أجل التخفيف عن عبء ميزانية الدولة، مشيرا إلى أهمية الشراكة المجتمعية في كل المجالات ومنها الرياضة.وشدد صبحى على أهمية التخطيط العلمي وأن مشروع الألف لاعب سوف يبحث عن المواهب في أقصى النقاط بعيدًا على العاصمة من اجل خلق جيل من المحترفين الحقيقيين لخدمة المنتخبات الوطنية، من خلال لجان متخصصة وقياسات علمية وتسويق وهيكل ادارى يستهدف مليون لاعب ليتم تصفيتهم حتى يصلوا إلى 250 لاعبا كمرحلة أولى.وأشار صبحى إلى أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي يتضمن 7 ألعاب فردية و2 لعبة جماعية ( ألعاب القوى- المصارعة- الجودو – التايكوندو – الملاكمة – رفع الاثقال – تنس الطاولة – كرة اليد – كرة السلة) وسيتم العمل على كل الجوانب التي يمكن أن تحتاجها الألعاب من خبراء في التدريب والتغذية مع استخدام مراكز الطب الرياضي لإجراء الفحوصات والقياسات المرتبطة بالمشروع للوصول لمنصات التتويج العالمية والدولية حتى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وباريس 2024 ولوس انجلوس 2028.وأضاف الوزير، أن بروتوكول التعاون مع شركة (استادات) لتطوير 15 استادا منها دمياط والشرقية ودمنهور وشبين وأسوان خطة هامة على طريق تحويل الاستادات إلى مجمع خدمى متكامل من نظام امني وتذاكر الكترونية ومناطق ترفيهية ويسعى لعودة الاستاد كمتنفس للأسرة المصرية، وإضافة لرصيد مصر من البنية الرياضية التحتية وزيادة فرصها في تنظيم بطولات عالمية ودورات كبرى، مشيرًا إلى ان التطوير والإدارة سوف يتمان بنظام BOT لمدة 15 عاما.