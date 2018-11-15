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فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:49 م
تفاصيل قتل جمال خاشقجي
تفاصيل قتل جمال خاشقجي
إسلام عبد الهادي
كشفت النيابة السعودية عن نتائج التحقيقات التي أجرتها حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول.

وأوضحت النيابة مفاجأة حول مقتل خاشقجي والتي أكدت وفاته داخل القنصلية، وتقطيع جثته ونقلها خارج القنصلية.

وأكدت النيابة اعتراف 5 متهمين بتفاصيل جريمة قتل خاشقجي، والتي يمكنك التعرف عليها من خلال الفيديوجراف.
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فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية
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