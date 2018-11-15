ميرور البريطانية توجه صدمة لنساء العالم .. اعرف السبب

صدمت صحيفة ميرور البريطانية نساء العالم بأنهن يصبحن أكثر خصوبة في سنٍ معينة وبعده يبدأ المنحنى في التراجع الحاد.



وقالت الصحيفة إنه بين عمر 21 و28 عاما، تكون النساء في منتهى الخصوبة، لكن بعد سن الثلاثين يبدأ المنحنى في التراجع وتقل فرص حملهن.



وذكرت الصحيفة إنه وفقا لدرسة بريطانية حديثة تنخفض الخصوبة كثيرًا بعد سن 35 عاما.



وأضافت الصحيفة بأن السبب ليس التقدم في السن فالمرأة تصبح مكتملة الشباب بعد الثلاثين لكن الأمر أن السيدات لديهن عددا محدودا من البويضات حوالي مليوني بويضة يموت عدد كبير منها، وبالتالي يقل المخزون مع الوقت إذا لم يكن هناك زواج.