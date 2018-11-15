الأطول فى أوروبا.. سور كرواتيا العظيم أعجوبة جديدة من عجائب العالم

لا يعرف الكثيرون حول العالم وربما في دول أوروبا ذاتها أنه يوجد سور كبير ينافس بشكلٍ ما سور الصين العظيم.



وقالت صحيفة ميرور البريطانية أن هذا السور لا ينافس سور الصين العظيم، حيث يبلغ طوله 5.5 كيلو ويوجد في كرواتيا، وهو السور الأطول في أوروبا حيث بني السور العظيم "ستون" في القرن الرابع عشر، ويصل بين بلدتي ستون ومالي ستون في جنوب كرواتيا.

